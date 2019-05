LIPPI, Fa male vedere i viola a rischio Serie B

Queste le parole del mister Marcello Lippi, ai vari media presenti tra cui anche FirenzeViola.it, durante la cerimonia di premiazione della Hall of Fame del calcio italiano, giunta all'ottava edizione: "Mi dispiace molto per Barzagli e De Rossi, sono grandi giocatori entrambi che in carriera hanno avuto grandi successi. Vedere la Fiorentina in lotta per la salvezza fa un effetto non bello. Mi dispiace anche per il Genoa. Il calcio anche quest'anno ha offerto sorprese incredibili. Bisogna però fare i complimenti all'Empoli che sta giocando benissimo".