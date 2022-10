LECCE-ACF 1-0, Meglio i giallorossi: avanti al 45'

Lecce in vantaggio 1-0 all'intervallo della partita contro la Fiorentina. I giocatori di Baroni giocano decisamente meglio rispetto a quelli di Italiano e mettono più volte sotto pressione la difesa viola, che alla fine decide direttamente di scioperare, lascia a Gonzalez la libertà di fare quello che vuole e poi non copre su Ceesay che mette in porta la rete del vantaggio giallorosso. La Fiorentina si rammarica per due gol annullati a Cabral nelle uniche due occasioni gigliate, il primo tolto dopo qualche secondo per fuorigioco di Bonaventura, il secondo per un pallone finito fuori prima di un cross di Barak.