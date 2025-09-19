Le ultime su Kean e Gudmundsson direttamente dalle parole di Pioli

Nella conferenza stampa andata in scena al Viola Park a due giorni dalla sfida della Fiorentina contro il Como, Stefano Pioli ha fatto anche il punto sugli acciaccati di casa viola, rassicurando su Kean e lasciando più di qualche dubbio invece sulla presenza di Gudmundsson: ""Moise ieri ha fatto allenamento differenziato e oggi si è allenato in gruppo. Gud non è ancora al 100% ma sta lavorando con la squadra ma sono convinto che sarà disponibile per giocare domenica".

Sul momento di Fagioli invece ha aggiunto: "Ha fatto bene sia in estate che nelle prime amichevoli poi le sue prove sono state più difficili. Forse è per via della nuova posizione. Con Lobotka non è stato facile".

