Le ultime su Kean e Gudmundsson direttamente dalle parole di Pioli
Nella conferenza stampa andata in scena al Viola Park a due giorni dalla sfida della Fiorentina contro il Como, Stefano Pioli ha fatto anche il punto sugli acciaccati di casa viola, rassicurando su Kean e lasciando più di qualche dubbio invece sulla presenza di Gudmundsson: ""Moise ieri ha fatto allenamento differenziato e oggi si è allenato in gruppo. Gud non è ancora al 100% ma sta lavorando con la squadra ma sono convinto che sarà disponibile per giocare domenica".
Sul momento di Fagioli invece ha aggiunto: "Ha fatto bene sia in estate che nelle prime amichevoli poi le sue prove sono state più difficili. Forse è per via della nuova posizione. Con Lobotka non è stato facile".
La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro direttodi Pietro Lazzerini
1 La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Dagli inviatiPioli su Fabregas: "Ci siamo incontrati per un aperitivo. Non son d'accordo con lui su una cosa"
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
