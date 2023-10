LAZIO-FIORE, Ultima vittoria viola nel 2016 poi 2 pari

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

Lunedì sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Fiorentina. Un vero e proprio scontro diretto per un posto in Europa. Facendo un tuffo nel passato prossimo la Fiorentina all'Olimpico contro i biancocelesti non ha un bilancio esaltante. La squadra toscana infatti non vince in casa delle aquile dall'ultima giornata della stagione 2015-2016. In quell'occasione la formazione allenata da Paulo Sosa batté la Lazio 2-4 grazie alla doppietta del futuro laziale Vecino e alle reti di Bernardeschi e Tello. Da ricordare come in quel match i viola non andarono in vantaggio ma riuscirono a ribaltare l'iniziale 1-0 biancoceleste firmato da Senad Lulic.

Da allora per i viola in otto partite giocate nell'impianto capitolino contro la Lazio, solamente due pareggi e sei sconfitte. Non solo, deludente è anche il dato riguardante le reti segnate in queste otto occasioni. La Fiorentina infatti ha segnato solo cinque reti e mai due in una singola partita. L'unico dato speranzoso è che, dopo l'1-1 del 2017, l'altro pareggio risale all'ultimo precedente tra le due squadre al Foro Italico. La stagione scorsa infatti i ragazzi di Vincenzo Italiano sono riusciti a recuperare l'iniziale vantaggio di Casale grazie al super gol a giro da fuori area di Nico Gonzalez.