LAVERONE A FV, Ho ricordi bellissimi della Fiorentina

Una sola sconfitta in stagione, oltre 80 gol fatti e record di punti per lasciare la Serie C e guadagnarsi la serie B. A Terni con mister Lucarelli in panchina è stata fatta la storia, e c'è anche un pezzo di viola nell'impresa della società umbra: Lorenzo Laverone. Nato all'Ospedale di Ponte a Niccheri e cresciuto vicino a Piazza della Libertà a Firenze, l'esterno della Ternana racconta l'impresa a FirenzeViola.it: "Appena unito al gruppo ho percepito subito la qualità di questa rosa. Abbiamo 25 titolari, c'era solo da creare la convinzione di poter fare un'annata per poter vincere e così è stato".

Dell'esperienza nelle giovanili della Fiorentina invece che ricordi conserva.

"Ho ricordi bellissimi, era il mio sogno vestire la maglia viola e ci sono riuscito per 4 anni fino agli Allievi Nazionali e all'arrivo di Corvino che decise di mandare via quasi tutti da quella squadra, chiamando molti stranieri soprattutto dall'est. Di quella squadra restarono 5-6 persone al massimo, per il resto cambiò tutto. Per me è stata una situazione brutta, ci sono rimasto malissimo perché ci tenevo molto. Cresciuto a Firenze e tifoso della Fiorentina, per me è stato un colpo al cuore andarmene. Però a livello di carriera forse Corvino ha fatto un favore a mandarmi via perché forse non sarei riuscito a fare la strada che ho fatto".