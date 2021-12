LA LINGUA UNIVERSALE E LE GRIDA DI ITALIANO AD ODRIOZOLA

Il miglior complimento alla Fiorentina di Vincenzo Italiano è arrivato direttamente da un giocatore che della squadra fa parte, Alvaro Odriozola. Al termine della partita contro il Sassuolo ha sottolineato come la connessione con Callejon arrivi dal fatto che alla Fiorentina si parla tutti la stessa lingua, ma non lo spagnolo, bensì quella universale del calcio.

Una frase che ha fatto brillare gli occhi anche allo stesso Italiano nel post-partita, evidentemente soddisfatto che tutte le componenti di una squadra in piena lotta per l'Europa stiano andando ad incastrarsi nella maniera migliore. E così, anche un pareggio può sembrare una vittoria se arrivato come quello con il Sassuolo.

Per quanto riguarda Odriozola invece, i primi 4 mesi in maglia viola non possono che lasciare soddisfatto chi l'ha cercato e voluto in estate. 14 partite e quasi 1000 minuti in campo nonostante una concorrenza accesa con Venuti e qualche leggerezza (soprattutto difensiva) dovuta all'adattamento ad un campionato molto più tattico di quello spagnolo. Così, durante la partita di Odriozola si alternano da parte di Italiano rimproveri e grandi applausi, soprattutto quando l'esterno spagnolo si trova dalla parte delle panchine (seguire il rapporto tra Italiano e Odriozola è uno spettacolo nello spettacolo).

Ancora 6 mesi e la Fiorentina saprà se potrà continuare con lo spagnolo oppure dovrà dirgli addio e cercare qualcuno al suo posto: viola e Real stanno già discutendo, ma la sensazione è che a decidere alla fine sarà il giocatore, innamorato di Firenze ma voglioso di giocarsi le sue chance a Madrid, nella squadra che più di tutte ha creduto in lui tanto da spendere più di 30 milioni tre anni fa. Intanto il futuro segna Hellas Verona sul calendario: Odriozola continuerà la sua crescita?