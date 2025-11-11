La Fiorentina cerca i gol: ma Piccoli e Kean separati rendono di più

vedi letture

La coppia d’attacco formata da Roberto Piccoli e Moise Kean alla Fiorentina non ha mai ingranato: nei soli 294 minuti in campo passati dai due attaccanti insieme non è arrivata né una rete né una vittoria. Quando impiegati singolarmente come unica punta invece i risultati iniziano a vedersi: Piccoli ha segnato contro il Genoa e Kean contro la Roma. L’investimento su Piccoli (circa 25 milioni più bonus) rifletteva l’idea di abbinarlo a un compagno d’attacco, ma adesso il nuovo l’allenatore, Paolo Vanoli, sembra orientato verso la valorizzazione di un singolo riferimento offensivo piuttosto che sul tandem. In sostanza, l’assetto tattico pensado non sta dando esiti: la coppia “big” non produce insieme, mentre le prestazioni individuali lasciano intravedere potenziale ma richiedono uno schema che punti su uno solo al centro. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.