Finale Scudetto U15, la Fiorentina si arrende all'Inter: 2-1 e rigore sbagliato

Finisce qui la finale Scudetto tra Fiorentina e Inter Under 15. La sfida andata in scena allo stadio “Centro d’Italia - Manlio Scopigno” di Rieti è terminata 2-1 in favore dei nerazzurri. Dopo il primo tempo finito in svantaggio, la squadra viola ha subito il raddoppio degli avversari al sessantaduesimo minuto con Vanacore. Al sessantacinquesimo, poi, la prima occasione di rimonta per i viola: calcio di rigore battuto male da Croci e parato dal portiere dell’Inter, Locatelli. Infine la rete di Gobbo all’ottantacinquesimo che regala qualche istante di speranza alla Fiorentina. Ma non basta: la finale Scudetto va ai nerazzurri.