L'IMPORTANZA DI AVERE DEI LEADER IN SQUADRA

La Fiorentina ha bisogno di leader. Il ritiro di Moena, quello in Austria, ma anche l'amichevole in Spagna contro il Betis Siviglia hanno evidenziato come la squadra di Italiano abbia ancora una condizione fisica non ottimale. I primi match di una stagione davvero particolare come quella che si apprestano ad iniziare i viola saranno decisivi per il futuro gigliato perché alcuni impegni non andranno falliti come il play off di Conference League, ma anche diverse gare di campionato, per non compromettere già in partenza la corsa alla zona Europa. Il tecnico sta spremendo i suoi con sedute ad alta intensità, concedendo poco riposo e puntando molto sulla voglia da parte dei calciatori stessi di migliorare il piazzamento della scorsa Serie A.

Il problema è che, per ora, la brillantezza non c'è e le partite incombono, ragion per cui c'è la necessità che i giocatori più rappresentativi ed esperti prendano per mano la squadra. L'allenatore confida molto in calciatori carismatici come Biraghi, Mandragora, arrivato da poco, ma già trascinatore e da esempio per i compagni, Bonaventura, Terracciano, Nico Gonzalez e soprattutto Milenkovic. La conferma del serbo sarebbe un tassello importantissimo anche in questa ottica perché permetterebbe ai nuovi ed ai più giovani di capire sempre di più i comportamenti da tenere in campo. La Fiorentina dovrà mostrare compattezza, unione e predisposizione al sacrificio, soprattutto ora: in questo senso, avere un leader in più non guasta mai.