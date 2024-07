L'ETÀ MEDIA SI ABBASSA MA PER I GIOVANI DELLA CANTERA NON C'È ANCORA SPAZIO

FirenzeViola.it

Distefano, Amatucci, Lucchesi… non è ancora il momento di lanciarli nella Fiorentina. I tre giovani, reduci da una buona stagione (solo metà per il centrocampista) alla Ternana, sono stati girati di nuovo in prestito. Eppure con l'arrivo di Raffaele Palladino, forte della sua esperienza con i giovani essendo partito con la Primavera del Monza, sembrava essere arrivato il momento di valorizzare e lanciare qualche giovane della cantera viola, dopo l'era Italiano. In questi anni sono state tante le critiche piovute sull'ex tecnico per non aver infatti utilizzato i giovani provenienti dalla Primavera, a partire da Bianco (mandato poi a farsi le ossa nella Reggiana) e Comuzzo (tenuto in rosa solo per fare numero) con l'unica eccezione in campo, più per necessità che per scelta, di Kayode.

Invece in questi giorni l'attaccante Filippo Distefano si è accasato a Frosinone (seguito oggi dall'attaccante Sene), il centrocampista Lorenzo Amatucci alla Salernitana e si attende solo l'ufficialità per il difensore Lorenzo Lucchesi al Venezia. Ed anche il portiere Tommaso Martinelli potrebbe andare a cercare continuità altrove. La società insomma, probabilmente con il placet di Palladino, preferisce far proseguire il percorso di crescita dei propri giovani in squadre di alta classifica di B o di bassa serie A pur mantenendone il controllo (ha ceduto solo Dalle Mura).

Eppure l'età media dei giocatori che stanno arrivando alla Fiorentina è comunque bassa (Pongracic l'eccezione che pareggia comunque l'uscita di Milenkovic), con alla base però una buona dose di esperienza in A o addirittura internazionale. A ben vedere anzi dopo l'addio di Bonaventura, Belotti (che a gennaio aveva compensato l'uscita di Mina), Arthur e Duncan, gli unici over 30 della rosa sono Biraghi e Terracciano. Insomma l'età media, sorprese di mercato dell'ultima ora o l'arrivo di un portiere d'esperienza qualche svincolato, è destinata ad abbassarsi, rispetto alla media dell'anno scorso che in avvio di campionato fu di 25.5 anni .