KOUAME RIMANE E BAJRAMI SI RAFFREDDA. ZURKOWSKI...

Improvviso stop nella trattativa che potrebbe portare Nedim Bajrami dall'Empoli a Firenze? Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina sembrerebbe aver rinunciato al fantasista albanese classe '99, per il quale in realtà non sarebbe neanche mai scattata una trattativa ufficiale in senso stretto.

A pesare su una rinuncia sempre più probabile, l'imminente conferma di Christian Kouame: le parole di Italiano e Pradè dopo la partita di ieri contro il Napoli hanno fatto effetto sull'attaccante ivoriano, convintosi a rimanere a Firenze per giocarsi le proprie carte. Ecco che dunque la società viola va chiudendo le porte a Empoli e Brighton, piste più calde delle ultime ore.

Chi invece è atteso comunque a un trasferimento al Castellani è Szymon Zurkowski: il polacco ha chiarito da tempo la propria preferenza, Empoli, e le società continuano a lavorare per raggiungere un accordo. Trasferimento a titolo definitivo (non da escludere la possibilità che sia un prestito con obbligo di riscatto) nel quale sarà inclusa anche una percentuale corposa sulla futura rivendita.