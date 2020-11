KOUAME, L'intesa con Prandelli dai tempi del Genoa

Cesare Prandelli, da stasera ufficialmente di nuovo alla guida tecnica della Fiorentina, ha già allenato un calciatore viola in un'esperienza pregressa. Si tratta di Christian Kouamé, ai tempi del Genoa. Nella fattispecie, dal 9 dicembre 2018, quando Prandelli timbrò la sua prima presenza in rossoblù contro la SPAL. Furono 24 le partite giocate dall'ivoriano da quel momento in poi: 4 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte. In addirittura 22 delle suddette gare, il centravanti è sceso in campo da titolare, mentre solo in 2 occasioni da subentrato a match in corso. Trend che potrebbe rivelarsi decisivo anche adesso per le scelte del tecnico lombardo. Infine, Kouamé durante la stagione in esame ha siglato 1 rete e servito 2 assist.