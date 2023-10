KOUAME, Futuro in bilico: contatti continui per rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Per Kouame resta apertissimo il capitolo futuro. L'ivoriano ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dunque senza rinnovo potrebbe dire addio a costo zero. Una possibilità che il club vuole scongiurare, col calciatore che ha dato ampio mandato al proprio agente di trattare l'eventuale prolungamento. I contatti sono pressoché continui, anche perché i rapporti col procuratore Minieri, sono da sempre buoni, soprattutto col ds Pradè.