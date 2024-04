KOUAMÈ AL POSTO GIUSTO, IKONÈ LA CHIUDE, OK RANIERI E KAYODE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

TERRACCIANO - Un’unica conclusione, debole, che para senza problemi nel primo tempo. Mai impegnato, 6

KAYODE - Sovrapposizioni continue con Ikonè dalla sua parte senza però troppo spazio per il cross. Nel secondo tempo non si risparmia confermando una buona condizione, 6,5

QUARTA - Consueta facoltà di spingersi avanti ma senza ricevere grandi rifornimenti nel primo tempo. Rimedia il giallo nella ripresa per fallo su Tchouanà ma non si scompone, 6

RANIERI - Nessun affanno nel primo tempo tanto che prova a farsi vedere nell’area di rigore avversaria. Bello l’assist per il vantaggio di Kouamè, 6,5

PARISI - Titolare sulla corsia sinistra prova in più di una circostanza a cercare il fondo e poi il cross. Poca sofferenza in copertura, 6

MAXIME LOPEZ - Rimedia il giallo poco dopo il quarto d’ora per un fallo su Basic, per il resto si vede poco fino al cambio, 5,5

Dal 24’st ARTHUR - Aiuta la Fiorentina ad alzare il ritmo nel finale, 6

DUNCAN - Si sposta spesso e volentieri sulla sinistra senza tuttavia riuscire a rifornire troppo il reparto offensivo. Più o meno stessa musica nella ripresa, 5,5

Dal 37’st MANDRAGORA - Il tempo di entrare e dopo aver impegnato Ochoa offre il pallone del raddoppio di Ikonè, 6,5

IKONÈ - Sinistro debole dopo essersi accentrato in avvio di gara. Ci riprova una ventina di minuti più tardi senza angolare ma la palla migliore gli capita dopo il quarantesimo e la spara fuori da posizione ravvicinata. Va meglio con l’imbucata per Kouamè a un quarto d’ora dalla fine e soprattutto quando firma il 2-0 finale, 6,5

CASTROVILLI - Il rientro tra i titolari è un premio che merita ma il suo primo tempo è tutt’altro che incisivo. Bello l’invito per Sottil in avvio di ripresa prima di esser sostituito a 20 minuti dalla fine. Nel grigiore della prima ora di gioco è tra i meno peggio, 6

Dal 24’st KOUAMÈ - Ben servito da Ikonè non ha la freddezza per battere Ochoa in uscita. Si fa perdonare su un bell’assist di Parisi trovando il vantaggio con un preciso colpo di testa. Al posto giusto, 7

SOTTIL - Il cross di Parisi da sinistra arriva da posizione di fuorigioco, ma il suo colpo di testa è largo da buonissima posizione. S’innervosisce sul finire di primo tempo e si fa ammonire. Ben servito da Castrovilli si libera bene ma sull’uscita di Ochoa calcia troppo centrale. Confusionario, 5

BARAK - Nell’inedita veste di falso nove fatica a trovare i giusti movimenti e tocca pochissimi palloni. Va subito meglio qualche metro più indietro quando avvia l’azione che mette in porta Kouamè, anche se oggi la sofferenza è tanta, 5,5

Dal 40’st MILENKOVIC - S.v.

ITALIANO - Alle prese con svariate assenze ridisegna la squadra con Barak falso nove e con Castrovilli sulla trequarti. Il ceco tuttavia fatica moltissimo nei movimenti e nel ricever palla per tutto il primo tempo, tanto che l’unica vera occasione capita sui piedi di Ikonè che però la spreca. In avvio ripresa un’altra occasione la spreca Sottil poi è il turno di Arthur e Kouamè per Maxime Lopez e Castrovilli. Le mosse sono vincenti perchè di lì a poco Ranieri mette sulla testa del senegalese il pallone del gol dell’uno a zero, mentre Mandragora offre l’assist del raddoppio a Ikonè. Servivano i punti e quelli porta a casa con i cambi nel secondo tempo dopo che per oltre un'ora di gioco la sua squadra fa i conti con le assenze, 6,5