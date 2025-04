Kean pronto a tornare e il report su Dodo: le ultime sui due assenti

Domani dovrebbe essere la giornata del ritorno di Moise Kean al Viola Park dopo i problemi familiari che lo hanno portato lontano da Firenze a partire dal giorno della vigilia della partita contro il Cagliari. Dopo una settimana l'attaccante protagonista di una stagione straordinaria è pronto a tornare, resta solo da capire in che condizione psico-fisica. In questo senso l'allenamento al centro sportivo di Bagno a Ripoli sarà fondamentale, in attesa della rifinitura della Fiorentina in programma mercoledì mattina al Viola Park prima della partenza per Siviglia dove giovedì sera si giocherà l'andata della semifinale di Conference League.

Flebili buone notizie anche da Dodo che come previsto è stato dimesso dall'ospedale di Santa Maria Nuova dove era ricoverato dopo l'operazione all'appendicite. La Fiorentina ha diramato un report che aggiorna sulle condizioni del brasiliano: "ACF Fiorentina comunica che nella tarda mattinata di oggi il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson è stato dimesso dall’ospedale S.Maria Nuova a seguito dell’intervento di appendicectomia a cui è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì. Il calciatore è in ottime condizioni generali e da domani inizierà il percorso riabilitativo. Sarà sottoposto a nuova valutazione nella giornata di sabato".