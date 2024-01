KEAN, PRESTITO POSSIBILE: IL PUNTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina è alla ricerca di una nuova soluzione offensiva in questo mercato di gennaio. Svolta che può arrivare dalla Torino bianconera: in particolare si tratta di Moise Kean, obiettivo gigliato che in un primo momento sembrava di difficile realizzazione ma per il quale, adesso, la musica è cambiata. Il centravanti ha chiesto alla Juventus di essere ceduto in prestito per trovare più spazio, riscontrando segnali positivi.

Il football director Cristiano Giuntoli ha, infatti, aperto al suddetto trasferimento non prima però di avere posto due condizioni: ufficializzare quanto prima il suo rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2025, e contemplare solo la formula del prestito oneroso. Il classe 2000 percepisce un ingaggio da 4 milioni netti di cui, a questo punto, resta sino a giugno da versare l'esatta metà. Cifra abbordabile.

In un certo senso ricorderebbe l'operazione allestita a luglio per l'acquisizione di Arthur Melo, con un nuovo protagonista - il nativo di Vercelli - già dichiaratamente entusiasta dell'ipotesi Fiorentina. Il prossimo step fa dunque capo al prolungamento in bianconero, solo dopo il quale eventualmente entrare nel vivo della trattativa con Joe Barone e compagnia. Consci di concorrere con Monza e, più defilato, Bologna.