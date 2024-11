KEAN, Da ottobre in poi è il 4° miglior bomber d'Europa

Fonte: Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo un gol decisivo per mettere al sicuro i tre punti nella trasferta viola a Como, ma anche una conferma del momento d’oro che sta vivendo Moise Kean. Anche le statistiche confermano che l’attaccante della Fiorentina è uno dei più in forma d’Europa.

Come ricorda la redazione di FirenzeViola.it, infatti, il numero 20 viola, considerando tutte le competizioni da inizio ottobre a oggi, è secondo solo a grandi marcatori europei come Robert Lewandowski (13 gol), Harry Kane (10) e Vinícius Júnior (9), tra i giocatori delle squadre dei maggiori cinque campionati. L’ex Juventus ha messo a segno ben 8 gol, un dato che certifica il suo straordinario momento di forma.