JUVE-ACF 2-0, Viola ko: Supercoppa a Torino

La Fiorentina Femminile non ripete l'impresa fatta in Champions e nella semifinale di questa Supercoppa con il Milan e si arrende all'ormai storica rivale Juventus per due gol a zero, lasciandole purtroppo anche questo trofeo dopo quello della stagione scorsa, portando il bilancio a favore delle bianconere visto che per la terza edizione si è ripetuto il duello. La Juventus che nella semifinale con la Roma era apparsa scarica, si è affidata anche in questa gara alla Bonansea (già decisiva mercoledì) che alla fine del primo tempo sblocca il risultato poi raddoppia all'inizio della ripresa stroncando così con la sua doppietta le gambe alle viola.

Viola che qualche timida occasione l'hanno creata ma di sicuro sono state le bianconere a fare la partita ed essere più pericolose soprattutto nel primo tempo con Hurtig e Gama sulle quali aveva messo una pezza la Schroffenegger che invece sul primo gol non è impeccabile. Nella ripresa la Fiorentina aveva provato a prendere in mano il gioco per rimontare ma dopo 10 minuti il raddoppio della Bonansea è stata un'ulteriore doccia gelata. Al 68' la Juve ha sfiorato anche il tris con la traversa di Boattin. Per le viola tante verticalizzazioni che però non sono state concretizzate e alla fine le occasioni si contano su una mano, in particolare Giuliani deve intervenire su Vigilucci e Sabatino nella ripresa ma è troppo poco per portare a casa la Supercoppa. D'altronde in questo avvio di gennaio il Covid (quattro giocatrici più il tecnico Cincotta) e infortuni gravi (Mascarello) ci hanno messo lo zampino e alla fine la Fiorentina può rimproverarsi poco.