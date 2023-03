JACK CON NICO E IKONÈ DIETRO A CABRAL, TERRACCIANO AL RIENTRO

Il tris di italiane in Champions che vale i quarti di finale anticipa il giovedì’ delle altre coppe, l'Europa League di Roma e Juve mentre di scena in Conference, oltre la Lazio sconfitta all'andata dall'Az Alkmaar, i viola che in Turchia ripartono dall’uno a zero dei primi 90 minuti. Per preparare al meglio la sfida di stasera Italiano e i suoi sono volati a Sivas in anticipo, e in anticipo sono arrivate anche le indicazioni di una formazione forse non così in discussione.

A sinistra, complici le assenze di Biraghi e Terzic, largo a Ranieri con Quarta e Igor confermati al centro e Dodò sulla destra, mentre in porta tutto fa pensare a Terracciano titolare visto il recupero dopo gli ultimi problemi.

Come a Cremona anche stavolta la mediana davanti alla difesa sarà a due, con Mandragora accanto ad Amrabat, Bonaventura è invece avanzato su una trequarti completata da Ikonè a destra e Gonzalez a sinistra, davanti Cabral senza dubbio (Jovic è arrivato solo a ridosso della sfida). Tra i turchi assente Gradel espulso al Franchi, mentre davanti ancora Caicedo il riferimento offensivo con Saiz e Yildirim a presidiare le corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SIVASSPOR (4-1-4-1): Vural, Yeşilyurt, Goutas, Appindangoyé, Ciftci, Cofie, Saiz, Arslan, Charisis, Yildirim, Caicedo

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Igor, Ranieri, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Bonaventura, Gonzalez, Cabral