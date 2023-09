ITALIANO, Ikone spero rientri. Lopez? Può dare tanto

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dell'acciaccato Ikone e del nuovo arrivato Maxime Lopez che domani potrebbe avere la sua occasione.

Come sta Ikoné?

"Da ieri è rientrato in gruppo, oggi ha fatto qualcosa col gruppo, sembra che il problema sia risolto e dalla prossima settimana sarà in gruppo sperando di non averlo più con qualche ricaduta. Anche perché sapete quanta stima ho di lui, non vedo l'ora rientri nelle rotazioni".

Come ha visto Maxime Lopez?

"Sta bene, è in condizione, peccato per le due giornate di squalifica ma ha potuto conoscere bene compagni e allenatore. Ha grande qualità e dinamismo, è molto simile ad Arthur e, anzi, ne condivide le caratteristiche, cosa che abbiamo voluto. Per questa grande personalità che ha, Maxime può dare tanto sia a inizio che a gara in corso".