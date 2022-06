ITALIANO-FIORENTINA, ANCORA UN INCONTRO

Vincenzo Italiano e la Fiorentina, un matrimonio sul quale non sembrano esserci discussioni. Nelle ultime settimane erano anche trapelate indiscrezioni secondo le quali l’allenatore siciliano era in procinto di rinnovare il proprio contratto con il club di Rocco Commisso, anche se allo stato attuale continuano a non registrarsi fumate bianche definitive o imminenti.

E non ne arriveranno finché le parti non avranno modo di confrontarsi nuovamente sulla situazione, cosa che - aggiungiamo noi - potrebbe verificarsi già questa settimana. In tutto ciò, la famosa clausola rescissoria che permetterebbe a Italiano di accordarsi con un'altra squadra in grado di versare 10 milioni in una tranche alla Fiorentina è valida fino al 15 giugno.

Giorno in cui, tra l'altro, il figlio minore del tecnico ex Spezia si giocherà il ritorno delle semifinali scudetto con la maglia dell'Under 15, al cospetto del Bologna. Insomma, all’ottimismo respirato recentemente non è ancora seguito nulla di concreto, poi non è da escludere che la data di domenica, con appunto la scadenza della clausola, possa portare a novità.