ITALIANO E FIORENTINA MOLTO VICINI. IL TECNICO TORNA IN POLE

La pista Vincenzo Italiano-Fiorentina si è riaccesa in questo weekend. Dopo il tira e molla degli scorsi giorni, tra oggi e domani si saprà definitivamente se l'attuale allenatore dello Spezia sarà il prossimo della Fiorentina. Da parte ligure ormai si è già pronti a dire addio al tecnico e anche se non si chiuderà la trattativa con la società viola, con tutta probabilità non sarà Italiano il prossimo allenatore delle Aquile.

Fiorentina e Italiano invece si erano allontanate la settimana scorsa per valutare il da farsi, poi venerdì un contatto ha riaperto la questione e ha riavvicinato le parti, con la trattativa che ora si è infiammata e potrebbe chiudersi già domani. Lo Spezia continua a fare muro ma piano piano sta facendo cadere gli argini. Il presidente Philip Platek è sbarcato in Italia proprio alla fine della scorsa settimana, ed è il segno che la resa dei conti si avvicina sempre di più.

Per il tecnico nato a Kalsruhe non ci sono quasi mai stati dubbi: considera la Fiorentina l'occasione della vita e vuole sedere sulla panchina viola la prossima stagione. Le questioni relative alla clausola e allo staff restano comunque sul tavolo e saranno l'ultimo scoglio da superare, ma Italiano è tornato in pole position per la Fiorentina.