ITALIANO, DOMANI SFIDA NELLA SFIDA CON SARRI: OBIETTIVO PRIMA VITTORIA

Domani sera al Franchi la Fiorentina affronterà la Lazio in un match, valido per la 26' giornata di Serie A, fondamentale per la corsa europea dei viola. Un corsa che, come riportato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, sarà decisiva per il futuro di Vincenzo Italiano. Per il tecnico siciliano infatti il rinnovo del contratto con la Fiorentina sarebbe automatico solamente in caso di qualificazione almeno all'Europa League. Tra i vari allenatori accostati(si tratta solo di voci al momento) alla panchina gigliata per la prossima stagione, nel caso ovviamente in cui l'ex Spezia lasciasse Firenze, ci sarebbe anche l'attuale allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Proprio il duello tra Italiano e Sarri è una delle sfide nelle sfida della gara del Franchi.

In carriera i due tecnici si sono incontrati solamente cinque volte e sempre sulle panchine di Fiorentina e Lazio. Prima del 2021 infatti non si erano mai sfidati. I numeri sono tutti dalla parte dell'ex allenatore di Napoli e Juventus che, in 5 gare, ha battuto ben 4 volte il tecnico gigliato. Una vera e propria bestia nera per Italiano visto che Sarri è l'unico allenatore contro cui ha giocato almeno cinque partite senza mai vincere. Negli incroci tra i due infatti il massimo risultato ottenuto dal tecnico nativo di Karlsruhe è stato il pareggio 1-1 della scorsa stagione all'Olimpico. In quell'occasione decisivo fu Nico Gonzalez che, ad inizio secondo tempo, riuscì a pareggiare l'iniziale vantaggio capitolino firmato da Nicolò Casale.

Oltre a rappresentare l'unico punto ottenuto dalla Fiorentina nelle ultime cinque sfide contro la Lazio, quella partita è stata anche la sola in cui i ragazzi di Italiano sono riusciti a segnare ai biancocelesti. Nelle altre quattro occasioni infatti la formazione di Sarri ha sempre portato a casa l'intera posta in palio mantenendo anche la porta inviolata. Nel corso dell'anno solare 2022 addirittura, nelle due sfide giocate al Franchi, la Lazio ha segnato in totale sette reti ai viola, 3-0 il 5 febbraio(stagione 2021-2022) e 4-0 il 10 ottobre(stagione 2022-2023), senza subirne nessuna.

Al netto dei precedenti tra i due allenatori, e tra le due squadre considerando che la Fiorentina negli ultimi 10 anni ha battuto la Lazio solo tre volte in 21 partite, che favoriscono i biancocelesti, domani i viola e Italiano sono chiamati ad invertire il trend. Un altro passo falso complicherebbe tantissimo le speranze europee della Fiorentina e, a meno di un trionfo in Coppa Italia o in Conference League, anche il futuro in viola di Vincenzo Italiano.