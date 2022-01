ITALIANO, Col Napoli voglio un'altra Fiorentina

La notizia più letta in assoluto su FV è quella che riporta le dichiarazioni di Vincenzo Italiano al termine della pesantissima sconfitta per 4-0 subita dalla Fiorentina in casa del Torino. “Non mi spiego questa partita - ha detto il tecnico viola ai microfoni di DAZN - non avevamo mai fatto vedere niente di simile dal punto di vista dell’attenzione e della voglia. Pensavo che l’approccio alla gara fosse diventato un marchio di fabbrica. In un campionato queste partite ti fanno tornare con i piedi per terra, mi auguro di vedere un’altra Fiorentina già dalla prossima. È stata una partita che non mi aspettavo dai ragazzi per quello che avevano fatto in questi giorni".

