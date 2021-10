ITALIANO/2, Ok il rinnovo di Krastev. Igor terzino...

Al termine della conferenza stampa odierna, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai canali social della Fiorentina rispendendo alle domande dei tifosi: “Per rimanere concentrata la squadra deve proporre quello che ha fatto fino ad oggi. Questo non accade sempre ma ora abbiamo il Cagliari e vogliamo iniziare bene la settimana per far bene le altre due gare dei sette giorni”

Su cosa chiede ai tifosi domani: “Ai tifosi chiedo di starci vicini per tutto l’arco della gara. Chiedo a chi sarà al Franchi di incitarci sempre, quando si arriva da due sconfitte serve avere furore e rabbia per reagire”.

Sull’idea di Igor terzino: “In questo momento Igor si sta esprimendo bene, sta crescendo di condizione, se mette insieme un po’ di personalità in più può fare meglio. Ha le capacità per farlo ma al momento lo vedo meglio come difensore centrale”.

Sul rinnovo di Krastev: “Dimo è un ragazzo di prospettiva, l'ho seguito in ritiro: ha fatto bene la società a blindarlo ma ha bisogno di crescere. Penso che da qui alla fine per qualità e capacità qualche giovane potrà ritagliarsi uno spazio in prima squadra: non bisogna però mettere pressioni ai ragazzi”.