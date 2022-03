INTER-FIORENTINA 1-1, Rivivi la diretta di FV!

19.56 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

19.55 - La Fiorentina esce dunque da San Siro con un punto frutto di una prestazione battagliera, che poteva essere anche coronata dalla vittoria se Handanovic non avesse parato su Ikoné all'ultimo soffio. Italiano può comunque essere soddisfatto.

90' +5' - E FINISCE QUI! L'ultima azione dell'Inter non porta a niente: finisce 1-1 a San Siro!

90' +4' - Ikonè! A tu per tu con Handanovic calcia addosso al portiere: Fiorentina ad un soffio dal gol!

90' +3' - Fallo di Igor su Correa sulla trequarti. Può essere l'ultima occasione del match.

90' +1' - Triplo cambio per la Fiorentina: entrano Cabral, Quarta e Callejon per Piatek, Milenkovic e Nico Gonzalez.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Cambio nell'Inter: dentro Caicedo per Vidal.

89' - Sanchez! Occasionissima per l'Inter! Vidal appoggia in area per il compagno che calcia a botta sicura: Biraghi con uno stinco riesce a deviare il pallone che stava per entrare in porta. Si salva la Fiorentina!

86' - Barella si libera in area ma per fortuna calcia debole: Terracciano blocca al corpo.

84' - Torreira gioca senza un dente, staccato dallo stesso centrocampista che si era accorto che gli dondolava dopo uno scontro.

80' - Doppio cambio nell'Inter: entrano Dimarco e Gosens per Bastoni e Perisic.

78' - Ritmo un po' calato sul prato di San Siro, si assiste a qualche errore tecnico di troppo in questa fase dell'incontro.

74' - Cambi per le due squadre. Nell'Inter fUori Dzeko e Lautaro, dentro Sanchez e Correa. Per la Fiorentina Ikoné al posto di Saponara.

73' - Terracciano esce a valanga e prende il pallone con i pugni, ma colpisce anche Dzeko sullo slancio. Gioco fermo per permettere le cure ai due che restano a terra.

71' - Giallo estratto a D'Ambrosio per un fallaccio su Torreira.

68' - I ritmi adesso sono forsennati. La Fiorentina sta fermando la mareggiata ma può succedere di tutto: bella partita a San Siro!

65' - NIENTE RIGORE PER L'INTER! Chiffi riconosce la svista e annulla la decisione. Si resta sull'1-1.

65' - RIGORE PER L'INTER. Lautaro sbuca davanti a Venuti e casca. Per l'arbitro è rigore ma va a rivederla al VAR.

64' - Conclusione sballata di Nico Gonzalez che stoppa col petto un cambio gioco di Saponara e tira: palla alle stelle.

63' - Terracciano rischia scivolando in impostazione, poi però esce in bello stile dribblandone due.

62' - Partita che si accende! Saponara sbaglia passaggio in un tre contro due, dalla parte opposta Perisic libera il sinistro: centrale, para Terracciano. Ma la partita ora si è infiammata.

60' - Conclusione non certo per lo spettacolo di Venuti, che in sforbiciata dalla distanza spara in curva.

57' - Terracciano blocca il cross di Calhanoglu da corner. Ora la Fiorentina dovrà riuscire a superare il momento di difficoltà.

56' - San Siro ora spinge l'Inter, Saponara ferma con le cattive Barella.

55' - Assist al bacio di Perisic che trova dalla parte opposta Dumfries, lasciato colpevolmente solo di colpire da distanza ravvicinata: tutto in parità a San Siro.

55' - GOL DELL'INTER. PAREGGIO DI DUMFRIES.

54' - Terracciano è perfetto su Perisic, che aveva crossato basso per Dzeko in area. Il portiere capisce tutto e ferma il passaggio.

50' - Castrovilli imbuca per Nico Gonzalez, che ubriaca Perisic e mette in mezzo un cross basso: Torreira è un gatto, si avventa per primo sul pallone e scarica in porta il gol dell'1-0. Fiorentina in vantaggio!

50' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!! GOOOLLL!!! LA SBLOCCA TORREIRA!

48' - Dalla parte opposta Torreira prova la sponda ma Vidal copre.

47' - Doppia occasionissima per l'Inter! Nico Gonzalez prova un passaggio insipegabile, Dzeko fa sponda per Vidal che calcia a botta sicura: Terracciano si oppone, e sulla ribattuta Barella non trova la porta. Che brivido!

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' - L'Inter per fortuna spreca una ripartenza 4 contro 3. Dzeko non arriva su un cross di Dumfries.

42' - Incredibile! Ancora tre tiri murati in area! Prima Nico Gonzalez, poi Saponara e infine Venuti: tre tiri a botta sicura che però non arrivano in porta. C'è anche un po' di sfortuna per la Fiorentina...

41' - Confermato il fuorigioco: si resta 0-0.

40' - GOL ANNULLATO ALL'INTER! Lautaro aveva messo in porta un tiro-cross deviato da Dumfries. VAR che valuterà la posizione.

38' - Giallo per Milenkovic che a centrocampo scalcia potentemente su Lautaro. Ammonizione francamente ineccepibile.

37' - Paratona di Terracciano! Un pallone schizza in area e Dzeko si avventa, calcia in scivolata ma il portiere viola si oppone con il volto in uscita!

34' - Ennesimo tiro della Fiorentina murato dall'Inter: Saponara calcia a botta sicura in area, Dzeko si oppone. Incredibile la quantità di conclusioni fermate alla Viola.

31' - Vidal spara in curva una girata complicata in area su cross di Dumfries. La più grande occasione dell'Inter.

28' - La Fiorentina spreca un'altra occasione non riuscendo a calciare né con Nico né con Piatek. Alla fine un tiro-cross di Biraghi viene allontanato dall'Inter.

26' - Ancora l'Inter pericolosa, ancora attenta la difesa viola: Duncan chiude Dumfries in corner.

25' - Si conclude l'azione dell'Inter con un'uscita non perfetta di Terracciano che però non viene punita dall'Inter. Palla direttamente fuori e rimessa dal fondo.

24' - Inter che si sta rendendo pericolosa sugli sviluppi dei corner. Biraghi fin qui ha fermato due azioni.

21' - La Fiorentina si mangia un gol, con Nico Gonzalez che liberato in area calcia addosso a Skriniar. Il pallone arriva a Saponara che però sbaglia lo stop, si allunga il pallone e viene murato da Vidal. Era un'occasione gigante!

18' - Fiorentina che rischia molto in impostazione ma che fin qui sta portando a spasso l'attacco dell'Inter. Piatek un po' fuori dal gioco non sta riuscendo a far salire molto la squadra.

16' - Cross totalmente sballato di Biraghi dopo una bella trama di gioco della Fiorentina. Sprecata un'occasione.

14' - Saponara! Prova un destro improvviso da molto lontano: palla angolata ma Handanovic è attento e para.

11' - Bastoni ferma in area Venuti poco prima di un cross che sarebbe stato molto pericoloso. Bene la fascia destra della Fiorentina in questa fase.

10' - Fiorentina che adesso sta prendendo campo. In precedenza un piccolo caos in area Inter con Vidal che da terra riesce alla fine ad allontanare.

7' - Nico Gonzalez! Bella azione ragionata della Fiorentina, con Saponara che fa la sponda per l'argentino: sinistro dalla distanza che trova pronto Handanovic alla respinta. Ma primo tiro in porta del match ad opera di Nico Gonzalez.

5' - Inter partita molto forte. Fiorentina un po' in affanno in questi primi minuti.

3' - Biraghi ferma in area Dumfries, liberato da Lautaro Martinez. Bravo il capitano viola a recuperare sull'ala lanciata in porta.

2' - Colpo involontario di Piatek a Skriniar sul volto. Dopo qualche secondo si riprende.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Inter.

Alla Scala del Calcio è pronta ad andare in scena una partita che mette in palio punti importantissimi per Inter e Fiorentina. Da una parte i nerazzurri di Inzaghi, reduci da un pessimo periodo ma ancora in piena corsa Scudetto, dall'altra i viola che invece vogliono continuare a stupire e lanciarsi in piena zona Europa. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic, Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Torreira, Castrovilli, Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore: Italiano.