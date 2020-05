IND. FV, Tamponi ok per tutti quelli già negativi

Buone notizie in casa Fiorentina: come appreso da Firenzeviola.it, i giocatori attualmente negativi che nella giornata di ieri si sono sottoposti alla serie di tamponi di routine per evidenziare eventuali positività da Coronavirus sono risultati tutti negativi. Prosegue dunque regolare in casa viola il lavoro della squadra in avvicinamento alla ripresa del campionato.