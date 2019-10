IND. FV, Sensi ko ma per Castro nessuna chiamata

Niente da fare per Gaetano Castrovilli: nonostante l’infortunio nel corso di Inter-Juventus di ieri di Stefano Sensi, un ko che non gli permetterà di prendere parte agli impegni con la Nazionale italiana, il centrocampista della Fiorentina non riceverà nessuna chiamata da parte del ct Mancini per sostituire il mediano nerazzurro. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il commissario tecnico (dopo aver valutato assieme allo staff della Nazionale quelle che sono le condizioni di Sensi, che in ogni caso sono apparse brutte già nella serata di ieri) sembra fortemente orientato a convocare Sandro Tonali del Brescia per sostituire l’ex Sassuolo. A conferma che Castrovilli non pare destinato a ricevere la convocazione c’è anche il fatto che la Fiorentina in queste ore non è stata mai contattata dalla Federazione, nonostante in seno al club viola ci sia stata fino a poche ore fa la speranza di una chiamata in extremis. Nulla da fare: Castrovilli pare destinato a vestire l’azzurro solo quando ci sarà la prossima sosta per le Nazionali.