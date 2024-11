IND. FV, Pessimismo per Gudmundsson domenica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Albert Gumdundsson potrebbe dare forfait anche contro l'Inter. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, aumentano le probabilità che l'islandese non sia tra i convocati per la sfida coi nerazzurri. L'attaccante non ha ancora recuperato la forma fisica ottimale, quindi Raffaele Palladino medita di tenerlo a riposo pure domenica nell'ottica di non forzare i tempi e di averlo al top una volta che avrà ritrovato la migliore condizione.

Ricordiamo che per quanto ci sperasse il tecnico viola non ha mai pronosticato un suo ritorno in tempi brevi, né ha pensato di forzare i tempi chiamando in causa l'attaccante a mezzo servizio. Il messaggio era e resta lo stesso: cautela a prescindere dalla difficoltà dell'incontro. Nessuno vuole rischiare di perdere Gudmundsson per un arco di tempo ancora più lungo. La parola chiave della sua gestione è 'prudenza'.