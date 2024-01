IND. FV, Per Dalle Mura interesse dalla serie B

Fonte: Luciana Magistrato

Christian Dalle Mura, centrale difensivo mancino della Fiorentina, potrebbe tentare una nuova avventura in serie B. Il giocatore inserito nella lista B per le Coppe e utilizzabile in A come Under 21 non è stato mai preso in considerazione dal tecnico in questi sei mesi ed è stato convocato solo con l'Empoli (panchina). Per questo l'entourage, secondo quanto appreso da Firenzeviola, sta valutando alcuni interessamenti dalla serie B, categoria in cui Dalle Mura in passato ha collezionato oltre 50 presenze. Oggi il giocatore, nonostante il giorno libero, era al Viola Park per recuperare la forma.