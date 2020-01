IND. FV, Per Bonifazi passi avanti, ma c'è da lavorare

L'incontro tra la Fiorentina e il procuratore Michelangelo Minieri ha rappresentato un passo avanti nella trattativa per Kevin Bonifazi. Ma c'è ancora da lavorare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, se da una parte c'è la disponibilità del giocatore a venire a Firenze dall'altra c'è un club, il Torino, che vuole ottimizzare dalla cessione del difensore e anche una Fiorentina che a certe cifre riflette. A parità di somme particolarmente esose, infatti, la squadra gigliata potrebbe prendere in considerazione altre soluzioni, dunque sta riflettendo. Tutto ciò fa presumere che difficilmente l'eventuale fumata bianca per Bonifazi arriverà in tempi così brevi.