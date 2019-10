IND. FV, Oltre 10 mln per il C.S., sarà 2° più grande

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, per l'acquisizione degli oltre 20 ettari di Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo, la Fiorentina ha sborsato una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Nei prossimi dodici mesi verrà raccolto ogni permesso e steso il progetto per la realizzazione dell'impianto, ma già nel corso di questo anno inizieranno i lavori sulla preparazione dei terreni (in particolar modo per ciò che riguarda il disboscamento, in modo da renderli pianeggianti). Il Centro Sportivo previsto sarà il secondo più grande d'Italia alle spalle solo di quello laziale, Formello.