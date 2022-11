IND. FV, Caos Assemblea Lega: Barone se ne va

Grande caos a Milano dove doveva andare in scena l'Assemblea di Lega tra i club di Serie A - la quale avrebbe dovuto peraltro eleggere Rebecca Corsi come nuovo consigliere - che però non è potuta neanche iniziare: come raccolto da Firenzeviola.it, alcuni alti dirigenti di Serie A, tra cui in particolare De Laurentiis e Barone oltre a quelli di Juventus e Roma, hanno lasciato anzitempo l'Assemblea. Il presidente Casini parlerà più tardi in conferenza stampa per spiegare quanto sta succedendo nell'Assemblea che successivamente è ricominciata ma senza i dirigenti che se ne sono andati.