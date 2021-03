IND. FV., Amrabat e Biraghi ancora a parte, domani...

Questa mattina è proseguito l'allenamento della Fiorentina in vista della partita con il Milan domenica alle 18. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola si sono allenati ancora a parte Biraghi e Amrabat, che hanno saltato l'ultima partita per fastidio al piede il terzino e alla schiena il centrocampista. C'è però ottimismo che domani possano rientrare in gruppo. Lo stesso discorso vale per Kokorin (differenziato) che ieri ha fatto un ulteriore controllo e per il quale c'è meno ottimismo.