IND. FV, ACF soddisfatta da Fossi: entro il 7 aprile...

Al di là delle parole rilasciate dal presidente Commisso dopo il faccia a faccia di oltre un'ora con il sindaco Fossi e i tecnici del comune di Campi Bisenzio, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it la Fiorentina è rimasta realmente soddisfatta dal confronto che si è svolto oggi presso lo studio dell'architetto Casamonti. Il primo cittadino e i suoi collaboratori sono arrivati molto preparati, pronti a rispondere in modo esaustivo su tutte le problematiche che potrebbero sorgere nel caso della realizzazione del nuovo stadio a Campi e come eventualmente risolverle. Per quanto riguarda le infrastrutture, se il presidente Commisso decidesse di puntare in via definitiva per il nuovo impianto a Campi, il Comune sarebbe già pronto ad attivarsi con i piani che coinvolgono le autostrade, la Città metropolitana e altri enti. Commisso vuole arrivare alla data 7 aprile (giorno in cui scade il bando indetto dal Comune di Firenze per l'acquisto dell'area Mercafir) con le idee più chiare e non aspettare: se entro il 7 aprile valuterà di non alternative valide, potrebbe partecipare al bando indetto dal sindaco Nardella.