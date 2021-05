IN ATTESA DI CAGLIARI: IPOTESI SULL'ANNUNCIO DI COMMISSO

Novità importanti dopo Cagliari. L’annuncio sibillino di Rocco Commisso dopo il prezioso successo di ieri contro la Lazio è un chiaro riferimento a una notizia sul futuro immediato della Fiorentina che verrà finalmente resa nota non appena la salvezza dei viola sarà cosa fatta. Nonostante la classifica di Pezzella e compagni sia rimasta traballante fino a poche ore fa, il club ha continuato a programmare la prossima stagione ed evidentemente, non appena la matematica darà una mano, mister Mediacom farà un annuncio che Firenze aspetta da tempo. Già, ma quale? Sono quattro al momento le ipotesi al vaglio:

L’ALLENATORE - Nel caso in cui la salvezza arrivasse ufficialmente mercoledì, la grande sorpresa potrebbe essere quella relativa all’annuncio del nuovo tecnico anche se, per evidenti questioni contrattuali, sarebbe impossibile per Commisso fare il nome di un allenatore legato ad un club. Gattuso, Juric, De Zerbi, Marcelino (ma anche lo stesso Sarri, ancora a libro paga della Juventus) non potrebbero essere svelati prima della fine del campionato. L’unica strada percorribile è quella che porta ad un nome “free agent”, ovvero senza alcun vincolo.

IL DIRETTORE SPORTIVO - Daniele Pradè (e non da oggi) viaggia spedito verso il rinnovo di contratto: in tutti i colloqui che la dirigenza viola ha avuto con agenti ed allenatori per la prossima stagione, il ds è sempre stato pienamente coinvolto e la sensazione è che non appena la salvezza sarà matematica il direttore sportivo possa essere ufficialmente confermato. Da capire se l’annuncio di una sua possibile permanenza riguarderà anche la nomina di una figura che lo affianchi (Accardi, ad esempio, da lunedì avrà concluso la sua stagione con l’Empoli e le sue quotazioni negli ultimi giorni sono tornate in ascesa).

IL RINNOVO DI UN BIG - Il rilancio della Fiorentina nella prossima stagione dovrà passare obbligatoriamente da alcune figure cardine e non è un caso che da tempo la dirigenza sia al lavoro per blindare quei due-tre elementi che sono risultati decisivi per conseguire la (quasi) salvezza. Vlahovic resta la priorità più importante (anche se per ora l'epilogo della trattativa non sembra dietro l'angolo), più facile invece vedere schiarite imminenti sul fronte legato a Ribery e Dragowski: il francese, dopo la prova stellare contro la Lazio, sembra ancora perfettamente calato nella realtà viola mentre il polacco, cercato da molti club (Borussia Dortmund e Milan su tutti) sembra un elemento importante dal quale ripartire.

LO STADIO - L’incontro al Viola Park di pochi giorni fa con i vertici politici della Toscana (in particolare col sindaco Nardella) è stato molto importante anche per portare più di una schiarita sul fronte Franchi: rispetto al comunicato di fine 2020 in cui la Fiorentina si diceva ufficialmente non più interessata a seguire l’iter legato al restyling del Comunale, adesso le cose potrebbero essere cambiate e non è escluso che l’annuncio importante di mercoledì (ammesso che i viola ottengano la salvezza) possa riguardare proprio l’impianto di Campo di Marte. Sarebbe in ogni caso un passo avanti importante per programmare il futuro.