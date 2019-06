IN ATTESA DEL SÌ

È il tema del momento: Gabriel Omar Batistuta potrebbe tornare a far parte della famiglia Fiorentina. Come raccontatovi su queste pagine, nel pomeriggio di ieri ha avuto luogo un incontro al Franchi tra l'ex centravanti gigliato e Joe Barone, che non ha avuto esiti positivi. In serata, però, il braccio destro di Commisso avrebbe ricevuto l'input di ricontattare il Re Leone per provare a dare una svolta alla trattativa.

Il summit si sarebbe rivelato prolifico, tant'è che arrivano anche voci di un possibile annuncio già nelle prossime ore. È poi da mettere in conto che per l'ingaggio di Batistuta non basterebbe una mansione di facciata, al contrario gli andrebbe prospettato un ruolo tecnico, ad esempio quello di ambasciatore nelle Americhe oppure proprio di vicepresidente del club. Insomma, nessun incarico da comparsa.

Ma la notizia è che appunto le parti sembrano adesso molto vicine e che, dopo averci provato invano anche durante l'era Della Valle, l'argentino potrebbe tornare per volere (forte) del nuovo proprietario gigliato a Firenze. Città nella quale, nonostante viva in Sudamerica, Bati verrebbe oltretutto ad abitare volentieri, a dispetto di quanto è stato detto negli ultimi giorni. Sono attesi sviluppi...