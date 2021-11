IL VERO DUBBIO È IN MEZZO: CASTRO O DUNCAN? NICO OUT

Tanti dubbi di formazione in casa Fiorentina in vista della trasferta di oggi pomeriggio a Empoli. Questo perché la partita di oggi è emotivamente molto difficile e perché - soprattutto - quello del Castellani sarà il primo di tre impegni ravvicinati in campionato che metteranno i viola al cospetto degli azzurri, della Samp e del Bologna domenica 5 dicembre. Inevitabile, dunque, che anche i quotidiani in edicola oggi siano particolarmente incerti sull'undici iniziale che affronterà la squadra di Aurelio Andreazzoli.

Pochi dubbi sia sul portiere che sulla linea difensiva: Dragowski è out, per cui tra i pali toccherà ancora all'ex di turno Terracciano. Per ciò che riguarda il reparto arretrato Odriozola viaggia verso la panchina, con Venuti che dovrebbe prendere il suo posto a destra e l'affidabile coppia dei centrali formata da Milenkovic e Martinez Quarta che riprenderà da dove aveva lasciato prima della squalifica. Confermato, ovviamente, sulla sinistra capitan Biraghi. Sono a centrocampo, invece i dubbi più consistenti.

Fermo restano che Torreira è indiscutibilmente visto da tutti i quotidiani come un titolare, il dubbio maggiore riguarda la casella di mezzala sinistra: chi tra Castrovilli e Duncan? I giornali su questo si dividono. Gazzetta, Tuttosport e Corriere Fiorentino danno stamattina fiducia al numero 10 mentre Stadio, Nazione e Repubblica puntano forte sul ghanese, autore di un'ottima prova contro il Milan. Addirittura però Repubblica varia ancora: fuori Bonaventura e dentro sia Castrovilli (a destra) che Duncan (a sinistra). In attacco zero dubbi: con Gonzalez in panchina, spazio a Sottil, Vlahovic e l'ex Saponara.

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

Il Corriere dello Sport-Stadio: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Saponara.

Tuttosport: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

La Nazione: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Saponara.

Il Corriere Fiorentino: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara.

La Repubblica: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Saponara.

Firenzeviola.it: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Saponara.