FirenzeViola Il programma di oggi in casa Fiorentina: riprendono gli allenamenti, out i nazionali

vedi letture

Fiorentina pronta a tornare in campo: nel pomeriggio di oggi i viola tornano in campo dopo tre giorni di pausa. Raffaele Palladino inizierà a preparare tra poche ore la sfida di domenica contro l'Atalanta, incrocio fondamentale per la corsa all'Europa.

Per l'allenamento odierno Palladino non avrà ancora a disposizione gli otto nazionali (Kean, Comuzzo, Pongracic, Gudmundsson, Ndour, Caprini, Martinelli, Harder): rientrati a Firenze nelle ultime ore, saranno reintegrati a partire dalla seduta di domani. Nel frattempo, occhi sui presenti e sulle mosse del tecnico della Fiorentina in vista di domenica. Segui tutti gli aggiornamenti dal Viola Park su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!