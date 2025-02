Il programma di oggi in casa Fiorentina: giornata libera per la squadra

La Fiorentina si prende un giorno di riposo dopo la dolorosa sconfitta arrivata ieri pomeriggio al Franchi contro il Como. Come di consueto, il giorno dopo la partita Raffaele Palladino ed il suo staff concedono un giorno di riposo per tornare poi ad allenarsi nella giornata di domani. Il tecnico sarà comunque al Viola Park per analizzare la sconfitta col Como e iniziare a preparare la prossima sfida contro l'Hellas Verona, in trasferta.