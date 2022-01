IL MIGLIOR REGALO PUÒ ARRIVARE DA ITALIANO

Il regalo di compleanno migliore ad Erick Pulgar potrebbe farlo Vincenzo Italiano dandogli domani la maglia da titolare contro il Genoa. Una sensazione che il centrocampista cileno (28 anni ieri) non prova dal 3 ottobre scorso, quando ha giocato l'ultima partita da titolare contro il Napoli. Da quel momento, complice una serie di infortuni e l'esplosione di Torreira, il classe '94 di Antofagasta ha dovuto guardare le partite in tv o dalla panchina mettendo assieme appena 20 minuti tra Serie A e Coppa Italia.

Un dato molto particolare se pensiamo alla scorsa stagione, nella quale Pulgar era diventato un leader del centrocampo della Fiorentina, e anche all'inizio dell'attuale, viste le prime partite giocate tutte da titolare e con un ottimo rendimento.

Domani dunque l'occasione per riprendersi il centrocampo che è stato suo e giocarsi una chance per guadagnare gerarchie in squadra. Anche perché ad Italiano stuzzica e non poco l'idea di giocare con il doppio play in mezzo al campo, ma per farlo servirà il miglior Pulgar: la prova di domani diventa un test importante per capire a che punto è l'ex Bologna. Anche perché il contratto in scadenza 2023 imporrà a Fiorentina e giocatore riflessioni sulle strade da prendere.