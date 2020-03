IL MERCATO AI TEMPI DEL CORONA

Il Coronavirus cambierà tanti aspetti del nostro calcio. Il virus, oltre al calendario, alla Serie A, alla Champions e alll’Europeo, obbligherà a cambiamenti al mercato estivo in Italia e non solo. Il periodo di calciomercato che eravamo abituati a seguire, da giugno ad agosto, con ogni probabilità si ridurrà. La prossima sessione, quindi, potrebbe essere più contenuta e ricca di colpi di scena per un cambio di date forzato vista l’emergenza del Covid-19. La Fiorentina, dal canto suo, non si sta fermando e, in vista del prossimo calciomercato estivo, sta lavorando da casa.

Un reparto sui cui la società viola dovrà andare a ritoccare è sicuramente la difesa. Se consideriamo anche la possibilità di un addio da parte del capitano Pezzella a quel punto la Fiorentina sarebbe costretta ad andare a investire su almeno due difensori di cui uno di livello europeo. Tra i vari nomi che si fanno ci sono quelli di Kannemann, Rugani, Marcao e Vuskovic. Sempre in difesa ci sarà da risolvere la questione terzino sinistro. La Fiorentina è disposta a trattare Dalbert con l'Inter ma l'eventuale trattativa sarà comunque legata al futuro di Biraghi. Se l'operazione dovesse complicarsi a quel punto la Fiorentina andrebbe all-in su Spinazzola.

Anche a centrocampo il discorso è tutt'altro che semplice. La Fiorentina, a malincuore, ha deciso che non riscatterà Badelj dalla Lazio e quindi la dirigenza viola starebbe pensando di andare sul mercato alla ricerca di un centrocampista questa estate. Il sogno più grande resta Tonali ma vista la difficoltà dell'operazione i viola starebbero pensando a Mandragora e Cassata. Senza dimenticarsi che in estate arriverà, dall'Hellas Verona, Amrabat. Come ha dichiarato il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, la squadra, in vista della prossima stagione, è completa al 70% e come ciliegina sulla torta la dirigenza starebbe pensando di regalare ai tifosi fiorentini un vero numero dieci.