IL FRANCHI TORNA UN FORTINO. PROSSIMO STEP: CONTINUITÀ

Per la prima volta dall'inizio della stagione la Fiorentina riesce a ribaltare un iniziale svantaggio e torna a vincere dopo il passo falso di Empoli. In casa è la quarta vittoria consecutiva, peccato però che alla squadra di Italiano sia mancata quella continuità in trasferta, magari anche solo con un paio di pareggi. Ma la classifica è oltre le attese e la sensazione è comunque che il percorso di crescita sia in decisa evoluzione positiva. Anche perché, a Empoli, a parte i due errori decisivi, il gioco era stato comunque in linea col livello visto al Franchi e forse la vittoria è solo rimandata.

La Fiorentina al Franchi è una piccola macchina da guerra, che commette sempre qualche errore di gioventù ma che allo stesso tempo regala ai propri tifosi prestazioni di livello, divertendo e convincendo come mai aveva fatto nelle prime due stagioni di Commisso. Il fortunato arrivo di Italiano ha cambiato le prospettive del club, che adesso ha davanti un mese decisivo per regalare al proprio allenatore quei due acquisti necessari per alzare ulteriormente l'asticella e trasformare il sogno Europa in solida realtà.

Poi si aprirà anche il capitolo Vlahovic, visto che ogni giornata che passa, conferma sempre di più di essere un campione decisivo. Un giocatore che nessun club sano di mente e per nessun motivo lascerebbe partire a metà stagione. Considerando che ancora il vero Nico Gonzalez si è visto solo un paio di volte, tra infortuni, Argentina e Covid, acquistando un altro esterno di livello, questa squadra potrebbe davvero mettere le ali.

E allora che Firenze si goda la Fiorentina bella sotto la Torre di Maratona, in attesa che tra il lavoro di Italiano con un rendimento in campo più continuo e l'intervento sul mercato di un gaudente Commisso, possano alzare l'asticella, compiendo l'ultimo vero step che servirebbe per convincere gli ultimi scettici di poter ambire a palcoscenici dimenticati da tempo.