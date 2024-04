IL FINALE DI STAGIONE E IL FUTURO SULLO SFONDO

Probabilmente i più esigenti si sarebbero aspettati un secondo tempo della sfida con il Viktoria di ben altro tenore, ma il peso di tante gare tutte ravvicinate non può essere sottovalutato. Al netto del valore degli avversari gli uomini di Italiano hanno comunque ritrovato l’intensità venuta meno nelle ultime sfide, e se qualcosa è mancato nel primo tempo è stata solo la cattiveria sotto porta che continua ad essere il tallone d’Achille di questa Fiorentina. E’ vero che la sfortuna si è frapposta due volte tra i tentativi di Kouamè e Belotti, ma è altrettanto vero che nel conteggio delle occasioni restano opportunità in zona gol che potevano essere sfruttate diversamente.

Il secondo bis in Europa dopo il tris in Coppa Italia - Di certo per Italiano la seconda semifinale europea consecutiva, che fa il paio con la terza centrata in Coppa Italia, rappresenta un traguardo di cui andare fiero e da scrivere nelle pagine di storia del club, segno che nonostante non manchino le critiche nei suoi confronti ancora una volta è stato capace di allungare il più possibile la stagione. Un obiettivo francamente complicato da immaginare vedendo il cammino in campionato nel 2024, ma centrato giovedì sera anche grazie all’intuizione del tecnico nel passare a una difesa a tre che ha consentito alla sua squadra di trovare la via del gol e chiudere il conto in contropiede sull’asse Ikonè-Biraghi.

Il futuro in panchina tra Gilardino e Aquilani - Una mossa che lo stesso Italiano ha sottolineato nel dopo gara rivendicandone l’efficacia e confermando un’elasticità tattica cresciuta nel corso dei suoi tre anni sulla panchina viola. Se il termine del suo ciclo in viola resta un’ipotesi più che realistica, con l’ultima opzione Bologna in crescita rispetto a quella napoletana, a Firenze resistono le candidature di Alberto Gilardino e Alberto Aquilani, con Raffaele Palladino più distanziato e con Daniele De Rossi fuori dal casting vista la conferma in giallorosso. Mentre il Genoa continua a fare il possibile per spingere Gilardino verso il rinnovo gli ultimi rumors danno comunque l’ex attaccante sempre più vicino a sostituire Italiano alla guida tecnica del prossimo anno, ancora di più di Aquilani che avrebbe comunque ancora un anno di accordo con il Pisa.