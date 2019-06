IL FILM, Il Ciclone Rocco Commisso

Il maggio 2019 resterà a lungo impresso nella memoria dei tifosi viola come il mese dell'addio alla proprietà più longeva della storia della Fiorentina. Dalla lettera di Diego Della Valle che, nel giorno del flash mob in via de Calzaiuoli, segnò lo strappo decisivo con la città alle prime indiscrezioni rilanciate dal Times fino all'ultima settimana, la prima di giugno, in cui il passaggio di consegne è avvenuto. Firenze accoglie il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, e il suo arrivo ha l'effetto di un ciclone. Ecco perchè, per ripercorrere poco meno di un mese frenetico, stavolta lasciamo spazio a immagini, musica e parole: quelle che Firenze, i Della Valle e Commisso si sono scambiati prima a distanza e poi dal vivo