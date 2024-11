IL CONFRONTO, Meglio questa Viola o quella di Sousa?

FirenzeViola.it

Su FirenzeViola.it, all'indomani del convincente successo della Fiorentina sul Verona e a seguito di una classifica da urlo che impone ai tifosi viola di sognare, spazio a tanti paragoni con annate più o meno recenti. Uno di questi parte da una domanda è stata a lungo oggetto di discussione anche questa mattina, nel corso della trasmissione "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola: ma la Fiorentina di Raffaele Palladino è più o meno forte di quella che, nove anni fa, allenava Paulo Sousa e che a gennaio sfiorò il titolo di campione d'inverno, classificandosi a fine stagione al quinto posto? Il quesito, come si suol dire, sorge spontaneo, giacché i numeri di quelle due squadre sono pressoché simili: la formazione del tecnico portoghese infatti, per quanto alla 12a giornata fosse prima in classifica a pari merito con l'Inter e avesse due punti in più rispetto a quella attuale (27 vs 25), aveva segnato un gol in meno rispetto alla rosa di oggi (24 contro 25 reti) mentre a livello difensivo aveva fatto leggermente meglio (9 reti incassate contro le 10 attuali).



