IKONÉ, Alla Fiorentina anche per Italiano. Porto...

Jonathan Ikone è stato presentato oggi alla stampa come nuovo giocatore della Fiorentina, ma l'ex Lille ha anche rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club viola. Di seguito le sue dichiarazioni:

Guardava la Serie A in Francia? Che cosa le piace del nostro campionato?

"Ho vari amici che giocano in Italia e quindi li ho guardati, ho visto le loro partite. E' un campionato che mi piace sotto il punto di vista tattico perché è molto organizzato e a me piace l'organizzazione offensiva".

Cosa l'ha spinta a scegliere la Fiorentina?

"La motivazione è il gioco, come giocano a calcio, lo sviluppo offensivo, l'allenatore che cerca di giocare a pallone ed è molto motivato".

Ha parlato con qualcuno prima di venire a Firenze?

"No".

Ora con chi ha legato di più?

"Nico Gonzalez, Saponara, anche Vlahovic, Maleh. Pure Torreira".

Che gruppo ha trovato?

"Li ho trovati molto entusiasti, molto motivati. Sono stato messo nell'ambiente, nell'atmosfera, nel gioco della Fiorentina e lì devo trovare i miei punti di riferimento in campo per inserirmi al meglio".

Quali sono le qualità che porterà alla Fiorentina?

"Se ci riesco velocità e percussioni in avanti e sarei già molto felice se riuscissi a portare queste due cose".

Che passioni ha oltre al calcio?

"Mi piace molto guardare e giocare a basket ed anche molto i go kart, sono un gran pilota".

E la musica?

"Sì, tutta".

Un saluto ai tifosi.

"Forza Viola!".