IKONÉ A MOENA VUOLE RITROVARE LA CONCRETEZZA. E PRENDERSI LA FIORENTINA

In questi primi allenamenti della Fiorentina l'attenzione mediatica è ovviamente tutta per i nuovi acquisti, capitanati da Luka Jovic, che è sicuramente il calciatore di maggior spessore, almeno sulla carta, che i viola sono riusciti a mettere a disposizione di Vincenzo Italiano. Il tecnico però non fa distinzione sul rettangolo verde e crede molto in tutti i suoi calciatori, a cominciare da Jonathan Ikoné, arrivato a gennaio e mai riuscito ad imporsi come ci si aspettava nel suo nuovo club. Questa per il francese sarà la stagione della verità, quella nella quale alle aspettative dovranno corrispondere i fatti, perché i 14 milioni di euro spesi da Commisso per strapparlo al Lille sono una cifra decisamente importante.

Sicuramente sbarcare a gennaio in Italia non lo ha aiutato, in quanto ha dovuto cercare da subito di abituarsi ai dettami dell'allenatore, ma soprattutto non ha avuto tempo di ambientarsi che la Fiorentina ha ceduto Vlahovic ed ha cambiato ancora qualche sua caratteristica di gioco. Dati alla mano al francese non sono mancate più di tanto le prestazioni, ma piuttosto la concretezza: troppo poco per uno del suo livello 1 gol e 2 assist in 854 minuti totali, spalmati su 21 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Ora non c'è più tempo, Ikone vuole prendersi la Fiorentina e già da Moena ha lanciato segnali confortanti: ci riuscirà?