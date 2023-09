IAKOVENKO, Su Nico: "A certe cifre andava ceduto"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Oleksandr Iakovenko nella Fiorentina non ha avuto fortuna ma, nella nuova veste di addetto ai lavori, incrocia la sua strada spesso con l'Italia e la Fiorentina. Proprio da uomo di mercato in esclusiva a Firenzeviola critica la scelta di non cedere Nico Gonzalez di fronte ad una grande offerta: "Gonzalez è un calciatore molto forte ma secondo me doveva essere ceduto davanti all'offerta importante che è arrivata dalla Premier League alla fine del calciomercato - il giudizio dell'ex attaccante ucraino - Quando ti offrono così tanti soldi per l'argentino lo devi vendere ma chiaramente è il club a decidere, è una responsabilità loro. Se in futuro dovessero riuscire a cederlo a una cifra più alta allora fanno un capolavoro. La Fiorentina confida molto in Nico per raggiungere i propri obiettivi e per questo hanno deciso di tenerlo, parliamo di un grande giocatore comunque".

LEGGI L'INTERVISTA ESCLUSIVA