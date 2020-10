IACHINI, Sul mercato: "Contento della mia squadra"

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha preso la parola in conferenza stampa ed ha parlato anche del mercato dei viola. Questo ciò che ha detto: "Sono contento della mia squadra. Sono convinto che con il lavoro potremo toglierci tante soddisfazioni, anche se ci sono tornati ieri 12 giocatori. Per ora fare qualcosa di diverso diventa problematico, andiamo sulle conoscenze e sui nazionali sperando che ci dimostrino di aver già recuperato. Ma lo sapremo solo dopo. Quando se ne è andato Badelj volevamo un sostituto di ruolo, ma nello sviluppo del mercato abbiamo capito che Amrabat vuole giocare davanti alla difesa perché lui si sente così. Infatti con la Nazionale gioca lì. Avendo quindi lui in rosa, abbiamo deciso di lavorare su di lui. Detto questo, andiamo anche a due a centrocampo quindi siamo nelle condizioni che possa fare entrambe le cose. E con Bonaventura, Borja e Castrovilli abbiamo degli equilibratori".